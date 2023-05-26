В Украине выпустят нарисованные детьми марки: открыли предзаказ

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13 марта, 19:26 • 48345 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104741 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107704 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107868 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101792 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95600 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110376 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Укрпочта открыла онлайн предзаказ почтовых марок ко Дню защиты детей, посвященных детям, чье детство проходит в условиях войны. Тираж блока 135 000 экземпляров, пишет УНН со ссылкой на Telegram главной почты страны.

Детали

Открыт предзаказ на почтовый выпуск ко Дню защиты детей — «Дети Победы рисуют Украину будущего» 

"Мы посвящаем его детям, которые проводят свое детство в условиях войны. И продолжаем совместную борьбу, чтобы они как можно скорее стали детьми победы. Теперь в любом уголке Украины можно получить конверт «Первый день», заказав его онлайн. Обратите внимание, что отправка конвертов происходит по факту заказа, в отличие от наборов", - говорится в сообщении.

Авторы рисунков: конверт «Первый день» — Корнелия Андрейчук (6 лет, г. Львов); недатированный художественный конверт — Георгий Сосницкий (6 лет, г. Харьков); открытка — Александра Федорчук (14 лет, г. Бровары); Диана Василенко (4 года, г. Полтава) — презентационная папка.

Тираж блока — 135 000 экземпляров.

В набор входит: блок марок, конверт, карточка.

Дополнение

За марку посвященную Международному дню защиты детей проголосовало почти 500 тысяч украинцев. Победителем стал эскиз «Самая заветная мечта». Кроме нее в почтовом выпуске "Дети Победы рисуют Украину будущего", напечатаны также наиболее рейтинговые детские работы финального голосования.

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