В Украине выпустят нарисованные детьми марки: открыли предзаказ

Детали

Открыт предзаказ на почтовый выпуск ко Дню защиты детей — «Дети Победы рисуют Украину будущего»

"Мы посвящаем его детям, которые проводят свое детство в условиях войны. И продолжаем совместную борьбу, чтобы они как можно скорее стали детьми победы. Теперь в любом уголке Украины можно получить конверт «Первый день», заказав его онлайн. Обратите внимание, что отправка конвертов происходит по факту заказа, в отличие от наборов", - говорится в сообщении.

Авторы рисунков: конверт «Первый день» — Корнелия Андрейчук (6 лет, г. Львов); недатированный художественный конверт — Георгий Сосницкий (6 лет, г. Харьков); открытка — Александра Федорчук (14 лет, г. Бровары); Диана Василенко (4 года, г. Полтава) — презентационная папка.

Тираж блока — 135 000 экземпляров.

В набор входит: блок марок, конверт, карточка.

Дополнение

За марку посвященную Международному дню защиты детей проголосовало почти 500 тысяч украинцев. Победителем стал эскиз «Самая заветная мечта». Кроме нее в почтовом выпуске "Дети Победы рисуют Украину будущего", напечатаны также наиболее рейтинговые детские работы финального голосования.

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