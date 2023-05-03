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Комусь "за поребриком" дуже сподобається: в Укрпошті анонсували нову марку

Київ • УНН

 • 1205523 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook анонсував запуск нової марки та показав картинку, яка назвав "робочим ескізом", пише УНН.

Цитата

“Друзі, історично так склалось, що марки Укрпошти є передвісником гарних подій.

Тому завтра вранці ми оголосимо про запуск нової марки. Якої, коли і де - почекайте. Але, впевнений, комусь «за поребриком» дуже сподобається. А поки - як то кажуть, "робочі ескізи", - написав Смілянський.

Нагадаємо

Раніше Смілянський повідомляв, що Укрпошта планує запустити в обіг нову марку до Міжнародного дня захисту дітей. З 350 дитячих ескізів відібрано 7. Обрати єдиний малюнок пропонується зокрема в "Дії" до 4 травня.

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