Комусь "за поребриком" дуже сподобається: в Укрпошті анонсували нову марку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook анонсував запуск нової марки та показав картинку, яка назвав "робочим ескізом", пише УНН.
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“Друзі, історично так склалось, що марки Укрпошти є передвісником гарних подій.
Тому завтра вранці ми оголосимо про запуск нової марки. Якої, коли і де - почекайте. Але, впевнений, комусь «за поребриком» дуже сподобається. А поки - як то кажуть, "робочі ескізи", - написав Смілянський.
Нагадаємо
Раніше Смілянський повідомляв, що Укрпошта планує запустити в обіг нову марку до Міжнародного дня захисту дітей. З 350 дитячих ескізів відібрано 7. Обрати єдиний малюнок пропонується зокрема в "Дії" до 4 травня.