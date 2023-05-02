Укрпошта запускає голосування за нову марку до Дня захисту дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Укрпошта планує запустити в обіг нову марку до Міжнародного дня захисту дітей. З 350 дитячих ескізів відібрано 7. Обрати єдиний малюнок пропонується зокрема в "Дії" до 4 травня. Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський, пише УНН.
Деталі
За рік війни Укрпошта вже випустила 2 марки, які були створені дітьми: «Українська Мрія» і «Переможного Нового року!». За словами гендиректора “Укрпошти”, прийшов час наступної – «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього». Її випустять до Міжнародного дня захисту дітей.
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"Переглянувши 350 дитячих ескізів до конкурсу на нову марку, ми з командою тепер точно знаємо, якою наші діти бачать Україну майбутнього. Вільною, яскравою, жовто-блакитною, інноваційною!" - написав Смілянський у Telegram.
До фіналу пройшли 7.
"З усіх ескізів експертна команда обрала 7 фінальних, тепер ваша черга обирати найкращий. Голосуємо до 4 травня: у застосунку "Дія", на офіційних сторінках Укрпошта та під цією публікацією. Важливо встигнути до 4 травня, бо 4-го буде сюрприз", - вказав Смілянський.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, 21 квітня “Укрпошта” розпочала випуск стандартних поштових марок із зображенням писанок різних регіонів України.
31 березня Укрпошта випустила марку, а також листівки та конверти в межах серії "міста-герої". У цьому блоці марки присвячені трьом містам – Буча, Ірпінь та Гостомель, які були звільнені українськими захисниками від російських окупантів.
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