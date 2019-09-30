В Україні відреагували на проведення "кримського" форуму в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Посол України в Туреччині Андрій Сибіга вважає, що за "Економічним форумом" у Стамбулі "приховується чергова провокація і порушення українського та міжнародного права". Про це дипломат написав у себе у Twitter, передає УНН.
"Чергова марна спроба російського окупанта разом із місцевими маргіналами провести "кримські" заходи в Туреччині — під назвою "Економічний форум" у Стамбулі приховується чергова провокація і порушення українського та міжнародного права", - зазначив посол.
Він також закликав турецьких бізнесменів бути пильними та не брати участі у заході.
Нагадаємо, Туреччина не визнає анексію Криму.
Як повідомляв УНН, раніше в окупованому Севастополі влаштували виставку картин із портретами вбитих бойовиків "ДНР" і "ЛНР".