Туреччина не визнає анексію Криму - посол

”Туреччина, турецький парламент, турецький уряд не визнали і не визнаватимуть незаконну анексію”, - заявив Гюльдере.

За словами посла, Туреччина відстоює чітку позицію, що Крим є історичною домівкою кримських татар і частиною України.

Дипломат запевнив, що політика Туреччини щодо невизнання анексії Криму зберігатиметься.



Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки продовжать надалі тиснути на Росію економічним шляхом через анексію Криму, але цього лише замало.



Нагадаємо, представник Державного Департаменту США Курт Волкер заявляв, що США разом з ЄС визнає потребу у подальших санкціях проти Росії через незаконну анексію Криму.