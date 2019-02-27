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Туреччина не визнає анексію Криму - посол

Туреччина не визнає анексію Криму - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере наголошує, що його країна не визнає анексію Криму. Про це посол сказав під час виступу у Києві на форумі ”Окупований Крим: 5 років опору”, передає УНН.

”Туреччина, турецький парламент, турецький уряд не визнали і не визнаватимуть незаконну анексію”, - заявив Гюльдере.
За словами посла, Туреччина відстоює чітку позицію, що Крим є історичною домівкою кримських татар і частиною України.
Дипломат запевнив, що політика Туреччини щодо невизнання анексії Криму зберігатиметься.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки продовжать надалі тиснути на Росію економічним шляхом через анексію Криму, але цього лише замало.

Нагадаємо, представник Державного Департаменту США Курт Волкер заявляв, що США разом з ЄС визнає потребу у подальших санкціях проти Росії через незаконну анексію Криму.

Українські Національні Новини

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