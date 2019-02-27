Турция не признает аннексию Крыма - посол

"Турция, турецкий парламент, турецкое правительство не признали и не признавать незаконной аннексию", - заявил Гюльдере.

По словам посла, Турция отстаивает четкую позицию, что Крым является исторической домом крымских татар и частью Украины.



Дипломат заверил, что политика Турции о непризнании аннексии Крыма сохраняться.



Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки продолжат в дальнейшем давить на Россию экономическим путем из-за аннексии Крыма, но этого только мало.



Напомним, представитель Государственного Департамента США Курт Волкер заявил, что США вместе с ЕС признает потребность в дальнейших санкциях против России из-за незаконной аннексию Крыма.