Турция не признает аннексию Крыма - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере подчеркивает, что его страна не признает аннексию Крыма. Об этом посол сказал во время выступления в Киеве на форуме "Оккупированный Крым 5 лет сопротивления", передает УНН.
"Турция, турецкий парламент, турецкое правительство не признали и не признавать незаконной аннексию", - заявил Гюльдере.
По словам посла, Турция отстаивает четкую позицию, что Крым является исторической домом крымских татар и частью Украины.
Дипломат заверил, что политика Турции о непризнании аннексии Крыма сохраняться.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки продолжат в дальнейшем давить на Россию экономическим путем из-за аннексии Крыма, но этого только мало.
Напомним, представитель Государственного Департамента США Курт Волкер заявил, что США вместе с ЕС признает потребность в дальнейших санкциях против России из-за незаконной аннексию Крыма.