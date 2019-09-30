В Украине отреагировали на проведение "крымского" форума в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Посол Украины в Турции Андрей Сибига считает, что за "Экономическим форумом" в Стамбуле "скрывается очередная провокация и нарушение украинского и международного права". Об этом дипломат написал у себя в Twitter, передает УНН.
"Очередная тщетная попытка российского оккупанта вместе с местными маргиналами провести "крымские" мероприятия в Турции - под названием "Экономический форум" в Стамбуле скрывается очередная провокация и нарушение украинского и международного права", - отметил посол.
Он также призвал турецких бизнесменов быть бдительными и не участвовать в мероприятии.
Напомним, Турция не признает аннексию Крыма.
Как сообщал УНН, ранее в оккупированном Севастополе устроили выставку картин с портретами убитых боевиков "ДНР" и "ЛНР".