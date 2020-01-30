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В Україні у 2019 році зареєстрували 148 зґвалтувань неповнолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У 2019 році зареєстровано 148 зґвалтувань, в яких потерпілими є неповнолітні, а вже цього року - 24 злочини сексуального характеру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального Прокурора.

В Україні у 2019 році зареєстрували 148 зґвалтувань неповнолітніх

“Протягом 2019 року зареєстровано понад 550 кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканності дітей. Кількість потерпілих неповнолітніх лише від зґвалтувань сягнула 148 осіб, що більш ніж вдвічі у порівнянні з 2018 роком. Цього року зареєстровано вже 24 злочини сексуального характеру”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року зареєстровано 259 проваджень щодо насильства над дітьми

В Офісі зазначили, що всі злочини щодо сексуального насильства над неповнолітніми перебувають на контролі керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що в Офісі Генерального прокурора розпочав свою роботу відділ протидії насильству щодо дітей управління захисту прав дітей та протидії насильству.

Новий підрозділ займатиметься захистом прав неповнолітніх, які стали жертвами насильства або свідками злочинів.

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