В Украине в 2019 году зарегистрировали 148 изнасилований несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В 2019 году зарегистрировано 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние, а уже в этом году - 24 преступления сексуального характера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.
"В течение 2019 года зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. Количество пострадавших несовершеннолетних только от изнасилований достигла 148 человек, что более чем вдвое по сравнению с 2018 годом. В этом году зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера", - говорится в сообщении.
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В Офисе отметили, что все преступления в отношении сексуального насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства Офиса Генерального прокурора.
Напомним, что в Офисе Генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию.
Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений.