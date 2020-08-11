В Україні цього року обліковано вже три провадження через захоплення заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. З початку цього року в Україні обліковано три кримінальних правопорушення через захоплення заручників. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.
Так, в Україні за січень-липень 2020 року обліковано 3 кримінальних провадження за ст. 147 КК України через захоплення заручників.
Загалом зареєстровано 4 таких кримінальних правопорушення. З цієї кількості закрито 1 кримінальне провадження. Також у 2 провадженнях досудове розслідування здійснюється органами Національної поліції.
Окрім того, повідомляється, що по одному кримінальному правопорушенню через вчинення терористичного акту з початку року обліковано у Волинській, Полтавській та Хмельницькій областях.
Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Затриманого "луцького терориста" Максима Кривоша суд відправив під варту.
Уже 23 липня вранці чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника карного розшуку ГУНП у Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста. Згодом заручника було звільнено. Нацполіція ліквідувала полтавського нападника під час спецоперації у ніч на 1 серпня.