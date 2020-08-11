В Украине в этом году учтено уже три производства из-за захвата заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. С начала этого года в Украине учтено три уголовных правонарушения относительно захвата заложников. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генпрокурора.
Так, в Украине за январь-июль 2020 года учтено 3 уголовных производства по ст. 147 УК Украины из-за захвата заложников.
В целом зарегистрировано 4 таких уголовных правонарушения. Из этого количества закрыто 1 уголовное производство. Также в 2 производствах досудебное расследование осуществляется органами Национальной полиции.
Кроме того, сообщается, что по одному уголовному правонарушению из-за совершения террористического акта с начала года учтено в Волынской, Полтавской и Хмельницкой областях.
Как сообщал УНН, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. Задержанного "луцкого террориста" Максима Кривоша суд отправил под стражу.
Уже 23 июля утром мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле, в направлении выезда из города. Позже заложник был освобожден. Нацполиция ликвидировала полтавского нападавшего во время спецоперации в ночь на 1 августа.