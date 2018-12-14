В Україні розробляються оперативно-тактичні ракети - РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні на сьогодні триває робота над розробкою нових зенітних та протикорабельних комплексів, оперативно-тактичних ракет. Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
Відповідаючи на запитання щодо наявності у держави планів розвитку новітніх військових технологій, Петров зазначив, що нині розробляються "нові зенітні комплекси, оперативно-тактичні ракети, протикорабельні комплекси".
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При цьому, за словами Петрова, змінюється якість наших Збройних сил, що є ключовою перевагою перед російським агресором.
"Поступово ми перетворюємося на зовсім іншу силу. Крок за кроком ми стаємо сильнішими", - підсумував він.
Нагадаємо, в Україні відбулися випробування нового українського 120-мм мобільного мінометного комплексу "Барс-8ММК".