В Україні розробляються оперативно-тактичні ракети - РНБО

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 710 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 10011 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 37113 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 74737 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 61435 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76264 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92006 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86996 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173558 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100427 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.4м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 18873 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 6462 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 7720 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 10324 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 17578 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 10017 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173559 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330583 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263850 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 37114 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16614 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21806 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27657 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48499 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

В Україні розробляються оперативно-тактичні ракети - РНБО

Київ • УНН

 • 16408 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні на сьогодні триває робота над розробкою нових зенітних та протикорабельних комплексів, оперативно-тактичних ракет. Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.

В Україні розробляються оперативно-тактичні ракети - РНБО

Відповідаючи на запитання щодо наявності у держави планів розвитку новітніх військових технологій, Петров зазначив, що нині розробляються "нові зенітні комплекси, оперативно-тактичні ракети, протикорабельні комплекси".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РНБО не виключили глобального конфлікту в найближчі роки

При цьому, за словами Петрова, змінюється якість наших Збройних сил, що є ключовою перевагою перед російським агресором.

"Поступово ми перетворюємося на зовсім іншу силу. Крок за кроком ми стаємо сильнішими", - підсумував він.

Нагадаємо, в Україні відбулися випробування нового українського 120-мм мобільного мінометного комплексу "Барс-8ММК".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.49