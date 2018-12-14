В Украине разрабатываются оперативно-тактические ракеты - СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине на сегодня продолжается работа над разработкой новых зенитных и противокорабельных комплексов, оперативно-тактических ракет. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Отвечая на вопрос о наличии у государства планов развития новейших военных технологий, Петров отметил, что сейчас разрабатываются "новые зенитные комплексы, оперативно-тактические ракеты, противокорабельные комплексы".
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При этом, по словам Петрова, меняется качество наших Вооруженных сил, что является ключевым преимуществом перед российским агрессором.
"Постепенно мы превращаемся в совсем другую силу. Шаг за шагом мы становимся сильнее", - подытожил он.
Напомним, в Украине прошли испытания нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК".