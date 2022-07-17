В Україні понад 650 справ щодо держзради та колабораційної діяльності працівників правоохоронних органів

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"Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України.

Доповнення

Зеленський відсторонив від посади голову Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову, а також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова.

Зеленський пояснив, що відсторонив від посади голову Офісу генпрокурора Венедіктову, а також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Баканова через зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами росії.