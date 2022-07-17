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В Украине более 650 дел по госизмене и коллаборационной деятельности работников правоохранительных органов

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. В Украине зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что в частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.

Дополнение

Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Зеленский объяснил, что отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Баканова из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами россии.

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