В Україні понад 450 лікарень відведено для хворих на COVID-19 — Степанов

“У нас на сьогодні відведено 454 лікарні [під COVID-19], у нас застосований принцип екстериторіальності, ми не можемо всі без виключення , так як це особливо небезпечна інфекційна хвороба, ми не можемо в кожній лікарні обладнувати по 3-5 ліжок під COVID-19 — це неправильно”, — сказав Степанов.

За його словами, в МОЗ зараз пішли на те, щоб в кожній області була лікарня, яка повністю переобладнана під лікування хворих на COVID-19.

Нагадаємо, через прогресивне погіршення епідемічної ситуації, у 16 державних установах Національної академії медичних наук розгорнули 4658 ліжок на території Києва.

Як повідомляв УНН,у лікарнях Львова планують розгорнути ще декілька сотень ліжок для хворих на COVID.