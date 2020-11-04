В Украине более 450 больниц отведено для больных COVID-19 — Степанов

“У нас на сегодня отведено 454 больницы [под COVID-19], у нас применен принцип экстерриториальности, мы не можем все без исключения, так как это особенно опасная инфекционная болезнь, мы не можем в каждой больнице оборудовать по 3-5 кроватей под COVID-19 — это неправильно”, — сказал Степанов.

По его словам, в Минздраве сейчас пошли на то, чтобы в каждой области была больница, полностью переоборудованная под лечение больных COVID-19.

Напомним, из-за прогрессивного ухудшения эпидемической ситуации, в 16 учреждениях Национальной академии медицинских наук развернули 4658 коек на территории Киева.

Как сообщал УНН, в больницах Львова планируют развернуть еще несколько сотен коек для больных COVID.