В Україні поменшало хворих на пневмонію - Степанов

"Якщо раніше ми тестували близько 800-900 людей на добу, які хворіли на пневмонію в цілому по Україні, то сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 людей на добу. Тобто, ми бачимо зниження хворих на пневмонію", - розповів Степанов.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили, що вони змінили алгоритм тестування і тепер тестують хворих на всі види пневмоній, щоб не допустити поєднання різних інфекцій.



Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 13 травня зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 летальні.