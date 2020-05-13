В Україні поменшало хворих на пневмонію - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Україні кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 у хворих пневмонією зменшилася до 250-300 людей на добу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо раніше ми тестували близько 800-900 людей на добу, які хворіли на пневмонію в цілому по Україні, то сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 людей на добу. Тобто, ми бачимо зниження хворих на пневмонію", - розповів Степанов.
Нагадаємо, в МОЗ пояснили, що вони змінили алгоритм тестування і тепер тестують хворих на всі види пневмоній, щоб не допустити поєднання різних інфекцій.
Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 13 травня зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 летальні.