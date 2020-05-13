В Украине стало меньше больных пневмонией - Степанов

"Если раньше мы тестировали около 800-900 человек в сутки, которые болели пневмонией в целом по Украине, то сегодня это количество не превышает 250-300 человек в сутки. То есть, мы видим снижение больных пневмонией", - рассказал Степанов.

Напомним, в Минздраве объяснили, что они изменили алгоритм тестирования и теперь тестируют больных всеми видами пневмоний, чтобы не допустить сочетание различных инфекций.



Как сообщалось, в Украине на 9:00 13 мая зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 летальных.