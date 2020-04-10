В Україні показник летальності від COVID-19 становить 3,1% - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Україні показник летальності від коронавірусної хвороби становить 3,1%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні становить 3,1% (у всьому світі в середньому 6,0%)”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.
Як повідомлялося, в Україні приріст за минулу добу випадків захворюваності на COVID-19 становить 32%.
Нагадаємо, пік захворюваності на коронавірус в Україні 14 квітня не відбудеться, як очікувалось.