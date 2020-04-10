В Украине показатель летальности от COVID-19 составляет 3,1% - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине показатель летальности от коронавирусной болезни составляет 3,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МЗ.
“Показатель летальности от COVID-19 в Украине на сегодня составляет 3,1% (во всем мире в среднем 6,0%)”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.
Как сообщалось, в Украине прирост за минувшие сутки случаев заболеваемости COVID-19 составляет 32%.
Напомним, пик заболеваемости коронавирус в Украины 14 апреля не произойдет, как ожидалось.