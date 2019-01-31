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В Україні почав працювати новий посол Японії

В Україні почав працювати новий посол Японії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця привітав новопризначеного посла Японії Такаші Кураі з початком роботи в Україні. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.

"30 січня 2019 року заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв копії заступник Міністра привітав нового очільника посольства Японії з початком його дипломатичної місії в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці між двома країнами, заходи з активізації політичного діалогу, взаємодію у рамках міжнародних організацій, розвиток співпраці у торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, що становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, посол Японії в Україні Шігекі Сумі завершує свою каденцію на цій посаді і повертається на батьківщину.

Українські Національні Новини

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