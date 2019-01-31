В Украине начал работать новый посол Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица поздравил новоназначенного посла Японии Такаши Кура с началом работы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
"30 января 2019 заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял копии заместитель министра поздравил нового главу посольства Японии с началом его дипломатической миссии в Украине", - говорится в сообщении.
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Во время встречи обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами, меры по активизации политического диалога, взаимодействие в рамках международных организаций, развитие сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.
Напомним, посол Японии в Украине Шигеки Сумме завершает свою каденцию на этом посту и возвращается на родину.