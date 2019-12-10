В Україні почали підготовку до запровадження 5G
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Україні тривають роботи щодо вивільнення смуг радіочастот 700 МГц, визначених країнами Євросоюзу пріоритетними для впровадження мереж рухомого зв'язку п'ятого покоління (5G). Про це УНН повідомили у ДП "Український державний центр радіочастот" у відповідь на запит.
"Фахівці УДЦР беруть участь у підготовці документів для організації Європейської конференції пошт та телекомунікацій, які мають на меті врегулювати технічні та регламентні моменти впровадження технології 5G в Європі (в тому числі Україні). На даний час в Україні тривають певні заходи щодо вивільнення смуг радіочастот 800МГц та 700 МГц від РЕЗ (радіоелектронних засобів - ред.) цифрового наземного телевізійного мовлення (ЦНТВМ) для подальшого розвитку в них мереж MFCN (мереж рухомого/фіксованого зв'язку - ред.)", - повідомили у відомстві.
Додамо, що країни Євросоюзу у окремій дорожній карті щодо 5G як пріоритетні для впровадження 5G в Європі визначили смуги діапазонів 700 МГц, 3,6 ГГц, 26ГГц.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під 5G виділили додаткові частоти
"За позитивними результатами завершення процедур УДЦР протягом першого півріччя 2020 року будуть підготовлені для Національної ради необхідні матеріали для проведення подальших заходів перенесення РЕЗ ЦНТВМ у смугу частот 470-694 МГц", - повідомили в УДЦР.
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що одним з ключових завдань Мінцифри є запуск до 2020 року 4G-мережі на 90% території України.
Як повідомляв УНН, за даними дослідження, у зоні дії 5G житиме дві третини населення світу вже до кінця 2025 року.