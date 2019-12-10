В Украине начали подготовку к внедрению 5G

ukru
6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины
19:19 • 603 просмотра

6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103151 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73804 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103231 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116002 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146410 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147286 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140237 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183312 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116669 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 108188 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 119935 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 110779 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 104760 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 43525 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 104760 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 119935 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 183309 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 164347 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 190380 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 108188 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 122174 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 124901 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 129517 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 125926 просмотра
Актуальное
В Украине начали подготовку к внедрению 5G

В Украине начали подготовку к внедрению 5G

Киев  •  УНН

 • 35041 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Украине продолжаются работы по высвобождению полос радиочастот 700 МГц, определенных странами Евросоюза приоритетными для внедрения сетей подвижной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщили УНН в ГП "Украинский государственный центр радиочастот" в ответ на запрос.

"Специалисты УГЦР принимают участие в подготовке документов для организации Европейской конференции почт и телекоммуникаций, которые имеют целью урегулировать технические и регламентные моменты внедрения технологии 5G в Европе (в том числе Украине). В настоящее время в Украине продолжаются определенные меры по высвобождению полос радиочастот 800МГц и 700 МГц от РЭС (радиоэлектронных средств - ред.) цифрового наземного телевизионного вещания (ЦНТВВ) для дальнейшего развития в них сетей MFCN (сетей подвижной/фиксированной связи - ред.)", - сообщили в ведомстве.

Добавим, что страны Евросоюза в отдельной дорожной карте относительно 5G как приоритетные для внедрения 5G в Европе определили полосы диапазонов 700 МГц, 3,6 ГГц, 26ГГц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 5G выделили дополнительные частоты

"По положительным результатам завершения процедур УГЦР в течение первого полугодия 2020 года будут подготовлены для Национального совета необходимые материалы для проведения дальнейших мероприятий переноса РЭС ЦНТВВ в полосу частот 470-694 МГц", - сообщили в УГЦР.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что одной из ключевых задач Минцифры является запуск до 2020 года 4G-сети на 90% территории Украины.

Как сообщал УНН, по данным исследования, в зоне действия 5G будет жить две трети населения мира уже к концу 2025 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы