В Украине начали подготовку к внедрению 5G
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Украине продолжаются работы по высвобождению полос радиочастот 700 МГц, определенных странами Евросоюза приоритетными для внедрения сетей подвижной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщили УНН в ГП "Украинский государственный центр радиочастот" в ответ на запрос.
"Специалисты УГЦР принимают участие в подготовке документов для организации Европейской конференции почт и телекоммуникаций, которые имеют целью урегулировать технические и регламентные моменты внедрения технологии 5G в Европе (в том числе Украине). В настоящее время в Украине продолжаются определенные меры по высвобождению полос радиочастот 800МГц и 700 МГц от РЭС (радиоэлектронных средств - ред.) цифрового наземного телевизионного вещания (ЦНТВВ) для дальнейшего развития в них сетей MFCN (сетей подвижной/фиксированной связи - ред.)", - сообщили в ведомстве.
Добавим, что страны Евросоюза в отдельной дорожной карте относительно 5G как приоритетные для внедрения 5G в Европе определили полосы диапазонов 700 МГц, 3,6 ГГц, 26ГГц.
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"По положительным результатам завершения процедур УГЦР в течение первого полугодия 2020 года будут подготовлены для Национального совета необходимые материалы для проведения дальнейших мероприятий переноса РЭС ЦНТВВ в полосу частот 470-694 МГц", - сообщили в УГЦР.
Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что одной из ключевых задач Минцифры является запуск до 2020 года 4G-сети на 90% территории Украины.
Как сообщал УНН, по данным исследования, в зоне действия 5G будет жить две трети населения мира уже к концу 2025 года.