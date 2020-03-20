В Україні підтверджено уже 27 випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні наразі підтверджено 27 випадків коронавірусу COVID-19, з них 3 летальних. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
"Наразі в Україні 27 випадків інфікування на коронавірус, 3 з них – летальні", - йдеться в повідомленні.
Також у Львові лабораторно підтверджено COVID-19 у пацієнта 1950 року народження, який протягом останніх 14 днів повернувся з Німеччини.
"Пацієнт ізольований, йому надається лікування", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Львові виявили перший випадок коронавірусу.
Як писав УНН, Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець наголосив, що вірус буде ширитися Україною та найважче чекає українців попереду. Він закликав населення дотримуватися правил карантину та звертатися до лікарів при симптомах хвороби.