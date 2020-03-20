В Украине подтверждено уже 27 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине пока подтверждено 27 случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
"Сейчас в Украине 27 случаев инфицирования коронавирусом, 3 из них - летальные", - говорится в сообщении.
Также во Львове лабораторно подтверждено COVID-19 у пациента 1950 года рождения, который в течение последних 14 дней вернулся из Германии.
"Пациент изолирован, ему предоставляется лечение", - отмечается в сообщении.
Напомним, во Львове обнаружили первый случай коронавируса.
Как писал УНН, министр здравоохранения Илья Емец отметил, что вирус будет распространяться по Украине и самое сложне ждет украинцев впереди. Он призвал население соблюдать правила карантина и обращаться к врачам при симптомах болезни.