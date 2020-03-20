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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105460 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108210 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110140 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 108686 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118798 просмотра

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Актуальное
В Украине подтверждено уже 27 случаев коронавируса

В Украине подтверждено уже 27 случаев коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14871 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине пока подтверждено 27 случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"Сейчас в Украине 27 случаев инфицирования коронавирусом, 3 из них - летальные", - говорится в сообщении.

Также во Львове лабораторно подтверждено COVID-19 у пациента 1950 года рождения, который в течение последних 14 дней вернулся из Германии.

"Пациент изолирован, ему предоставляется лечение", - отмечается в сообщении.

Напомним, во Львове обнаружили первый случай коронавируса.

Как писал УНН, министр здравоохранения Илья Емец отметил, что вирус будет распространяться по Украине и самое сложне ждет украинцев впереди. Он призвал население соблюдать правила карантина и обращаться к врачам при симптомах болезни.

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