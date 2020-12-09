В Україні під час пандемії у 6 разів зросло "споживання" деяких груп антибіотиків - Степанов

“Під час пандемії у нас споживання антибіотиків зросло по деяких групах у 5-6 разів. Саме споживання, адже дехто приймає антибіотики не за призначенням лікаря та без будь-яких підстав. Як наслідок, настає антибіотикорезистентність — звикання до таких препаратів. Тоді, навіть якщо виникне гостра потреба у прийомі антибіотиків, вони просто не діють. Антибіотики повинні призначатись за рецептом лікаря і відповідно фармацевт повинен відпускати дані препарати пацієнтам в аптеці за рецептом. У питанні їх використання пацієнти мають прислухатися виключно до рекомендацій лікарів”, — сказав Степанов.

Він зазначив, що українські виробники мають необхідні потужності для збільшення обсягів виробництва протимікробних препаратів та здатні забезпечити прогнозовані потреби закладів охорони здоров’я у разі погіршення епідемічної ситуації.

“Я неодноразово проводив зустрічі з представниками фармпідприємств і можу запевнити, що у нас цілком контрольована ситуація. Українські лікарні повністю забезпечені антибіотиками, деякі мають додатковий запас препаратів антибактеріального спектра. Жодних проблем немає”, — додав очільник МОЗ.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров’я розвіяли міфи про лікування COVІD-19 антибіотиками.

Також нагадаємо, у листопаді УНН повідомляв, що в Україні у 3,5 рази стали більше купувати антибіотиків на тлі пандемії.