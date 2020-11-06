Українці на тлі пандемії купують в рази більше антибіотиків: Степанов назвав цифри

“У нас зросло споживання антибіотиків у 3,5 рази у порівнянні з цим періодом минулого року. Але та наша програма, яка є щодо забезпеченості з нашими фармпідприємствами, ми в повному обсязі забезпечені. Вони забезпечені сировиною, це правда. Якщо в якоїсь із аптек зникли антибіотики, не завезли, скажемо так, я думаю, це поодинокі випадки”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, за інформацією Держстатистики, у вересні ціни на вітчизняні та імпортні антибіотики підвищилися, у порівнянні з цінами на ці медикаменти у березні, коли в Україні запровадили карантин через коронавірус.

Якщо порівнювати ціни березня і вересня, суттєво подорожчали і жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняного виробництва, тоді як на імпортні ліки цієї категорії ціна знизилася.