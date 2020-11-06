Украинцы на фоне пандемии покупают в разы больше антибиотиков: Степанов назвал цифры

"У нас выросло потребление антибиотиков в 3,5 раза по сравнению с этим периодом прошлого года. Но и наша программа, которая есть по обеспеченности с нашими фармпредприятиями, мы в полном объеме обеспечены. Они обеспечены сырьем, это правда. Если в какой-то из аптек исчезли лекарства, не завезли, скажем так, я думаю, это единичные случаи", - сказал Степанов.

Напомним, по информации Госстатистики, в сентябре цены на отечественные и импортные лекарства повысились, по сравнению с ценами на эти медикаменты в марте, когда в Украине ввели карантин из-за коронавируса.

Если сравнивать цены марта и сентября, существенно подорожали и жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественного производства, тогда как на импортные лекарства этой категории цена снизилась.