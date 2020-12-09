В Украине во время пандемии в 6 раз возросло "потребление" некоторых групп антибиотиков - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Украине во время пандемии COVID-19 в 5-6 раз возросло “потребление” некоторых групп антибиотиков. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает УНН.
“Во время пандемии у нас потребление антибиотиков возросло по некоторым группам в 5-6 раз. Именно потребления, ведь некоторые те, кто принимает антибиотики не по назначению врача и без каких-либо оснований. Как следствие, наступает антибиотикорезистентность — привыкание к таким препаратам. Тогда, даже если возникнет острая необходимость в приеме антибиотиков, они просто не действуют. Антибиотики должны назначаться по рецепту врача и соответственно фармацевт должен отпускать эти препараты пациентам в аптеке по рецепту. В вопросе их использования пациенты должны прислушаться исключительно к рекомендациям врачей”, — сказал Степанов.
Он отметил, что украинские производители имеют необходимые мощности для увеличения объемов производства противомикробных препаратов и способны обеспечить прогнозируемые потребности учреждений здравоохранения в случае ухудшения эпидемической ситуации.
“Я неоднократно проводил встречи с представителями фармпредприятий и могу заверить, что у нас вполне контролируемая ситуация. Украинские больницы полностью обеспечены антибиотиками, некоторые имеют дополнительный запас препаратов антибактериального спектра. Никаких проблем нет”, — добавил глава Минздрава.
Напомним, в Центре общественного здоровья развеяли мифы о лечении COVИD-19 антибиотиками.
Также напомним, в ноябре УНН сообщал, что в Украине в 3,5 раза стали больше покупать антибиотиков на фоне пандемии.