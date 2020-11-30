У ЦГЗ розвіяли міфи про лікування COVІD-19 антибіотиками

“Чи зможете ви перемогти бактерії в майбутньому? В Україні прийом антибіотиків контролюється дуже погано, а люди все ще захоплюються самолікуванням. Чим це може завершитись для кожного з нас? Пройдіть наш тест, щоб перевірити себе та краще зрозуміти проблему антибіотикорезистентності”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема у тесті розвінчують міфи щодо того, чи потрібно приймати антибіотики, якщо ви захворіли на COVІD-19, чи стане організм звикати до антибіотиків, якщо часто приймати їх, чи є антибіотики небезпечними, через те, що вони вбивають імунітет і чи можна купувати їх в аптеці без рецепта лікаря. Також у тесті є відповіді на запитання, чи можна обирати антибіотик за порадою провізора чи фармацевта, і чи потрібно вживати антибіотик одразу, коли з’явились перші симптоми гострого респіраторного захворювання.

“Чому важливо знати про антибіотикорезистентність? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я антибіотикорезистентність входить в десятку найбільших загроз для людського здоров'я. Наразі щороку у світі 700 тис. людей помирає від хвороб, які спричинені бактеріями стійкими до існуючих антибіотиків. Якщо нічого не зробити якнайшвидше, ця цифра становитиме 10 мільйонів смертей щороку вже у 2050 році. Це означає, що наші молоді діти та маленькі онуки будуть помирати від пневмоній, менінгітів, хвороб сечовивідних шляхів та інших бактеріальних захворювань так, як це було сотні років тому”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що цьому можна запобігти, якщо:

- пити антибіотики лише за призначенням лікаря;

- приймати антибіотики саме стільки часу, скільки призначив лікар;

- не панікувати та не лікувати COVID-19 антибіотиком.

Нагадаємо, у МОЗ найближчим часом планують ввести електронний рецепт на антибіотики.