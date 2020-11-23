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У МОЗ найближчим часом планують ввести електронний рецепт на антибіотики

У МОЗ найближчим часом планують ввести електронний рецепт на антибіотики

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я планує найближчим часом ввести електронний рецепт на протимікробні лікарські засоби, тобто, антибіотики. Близько 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

"Важливим напрямком роботи, яку здійснює Міністерство охорони здоров’я, є напрямок по забезпеченню громадян України якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами. У тому числі, лікарськими засобами, які застосовуються для лікування COVID-19. Протягом двох останніх місяців Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення використання протимікробних препаратів. І на даний момент, з метою забезпечення всіх лікарських засобів, МОЗ ведеться робота по... ключових напрямках... Це введення електронного рецепту на протимікробні лікарські засоби, тобто, антибіотики. Передбачається, що протягом найближчого часу близько 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі. Близько 1054 найменувань торгових антибіотиків будуть додані до такої можливості", - сказав Іващенко.

Він зазначив, що це дозволить Міністерству охорони здоров’я забезпечити раціональний відпуск і використання протимікробних лікарських засобів.

"У той же час, ми розуміємо, що значна частина аптечних закладів на даний момент не мають можливості приєднатися до відпуску лікарських засобів по електронному рецепту. Тому таким закладам буде запропонована і надана можливість використання паперових звітних форм. Тобто паперових рецептів. У той же час, Міністерство охорони здоров’я підготувало наказ, який на даний момент знаходиться у Мін’юсті - щодо обов’язку аптечних закладів протягом наступного року, тобто, до закінчення 2021 року, зберігати паперові форми електронних рецептів. У цілому такі дії направлені на раціональне використання антибіотиків і їх раціональне призначення", - додав Іващенко.

Нагадаємо, в Україні впродовж 2021-2023 років буде впроваджуватися план з запровадження електронних рецептів на лікарські засоби, що продаються за рецептом.

Раніше УНН повідомляв, що на тлі пандемії українці купують у рази більше антибіотиків.

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