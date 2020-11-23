В Минздраве в ближайшее время планируют ввести электронный рецепт на антибиотики

"Важным направлением работы, которую осуществляет Министерство здравоохранения, является направление по обеспечению граждан Украины качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами. В том числе, лекарственными средствами, которые применяются для лечения COVID-19. В течение двух последних месяцев Министерство здарохранения фиксирует увеличение использования противомикробных препаратов. И сейчас, с целью обеспечения всех лекарственных средств, Минздравом ведется работа по... ключевым направлениям... Это введение электронного рецепта на противомикробные лекарственные средства, то есть, антибиотики. Предполагается, что в ближайшее время около 9 тыс. аптечных заведений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме. Около 1054 наименований торговых антибиотиков будут добавлены к такой возможности", - сказал Иващенко.

Он отметил, что это позволит Министерству здравоохранения обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств.

"В то же время, мы понимаем, что значительная часть аптек на данный момент не имеют возможности присоединиться к отпуску лекарственных средств по электронному рецепту. Поэтому таким заведениям будет предложена и предоставлена возможность использования бумажных отчетных форм. То есть бумажных рецептов. В то же время Министерство здравоохранения подготовило приказ, который на данный момент находится в Минюсте - об обязанности аптечных учреждений в течение следующего года, то есть до окончания 2021 года, хранить бумажные формы электронных рецептов. В целом такие действия направлены на рациональное использование антибиотиков и их рациональное назначение", - добавил Иващенко.

Напомним, в Украине в течение 2021-2023 годов будет внедряться план по внедрению электронных рецептов на лекарственные средства, которые продаются по рецепту.

Ранее УНН сообщал, что на фоне пандемии украинцы покупают в разы больше антибиотиков.