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В Минздраве в ближайшее время планируют ввести электронный рецепт на антибиотики

В Минздраве в ближайшее время планируют ввести электронный рецепт на антибиотики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время ввести электронный рецепт на противомикробные лекарственные средства, то есть, антибиотики. Около 9 тыс. аптечных заведений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"Важным направлением работы, которую осуществляет Министерство здравоохранения, является направление по обеспечению граждан Украины качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами. В том числе, лекарственными средствами, которые применяются для лечения COVID-19. В течение двух последних месяцев Министерство здарохранения фиксирует увеличение использования противомикробных препаратов. И сейчас, с целью обеспечения всех лекарственных средств, Минздравом ведется работа по... ключевым направлениям... Это введение электронного рецепта на противомикробные лекарственные средства, то есть, антибиотики. Предполагается, что в ближайшее время около 9 тыс. аптечных заведений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме. Около 1054 наименований торговых антибиотиков будут добавлены к такой возможности", - сказал Иващенко.

Он отметил, что это позволит Министерству здравоохранения обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств.

"В то же время, мы понимаем, что значительная часть аптек на данный момент не имеют возможности присоединиться к отпуску лекарственных средств по электронному рецепту. Поэтому таким заведениям будет предложена и предоставлена возможность использования бумажных отчетных форм. То есть бумажных рецептов. В то же время Министерство здравоохранения подготовило приказ, который на данный момент находится в Минюсте - об обязанности аптечных учреждений в течение следующего года, то есть до окончания 2021 года, хранить бумажные формы электронных рецептов. В целом такие действия направлены на рациональное использование антибиотиков и их рациональное назначение", - добавил Иващенко.

Напомним, в Украине в течение 2021-2023 годов будет внедряться план по внедрению электронных рецептов на лекарственные средства, которые продаются по рецепту.

Ранее УНН сообщал, что на фоне пандемии украинцы покупают в разы больше антибиотиков.

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