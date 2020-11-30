В ЦОЗ развеяли мифы о лечении COVІD-19 антибиотиками

"Сможете ли вы победить бактерии в будущем? В Украине прием антибиотиков контролируется очень плохо, а люди все еще увлекаются самолечением. Чем это может закончиться для каждого из нас? Пройдите наш тест, чтобы проверить себя и лучше понять проблему антибиотикорезистентности", - говорится в сообщении.

В частности, в тесте развенчивают мифы о том, нужно ли принимать антибиотики, если вы заболели COVІD-19, станет ли организм привыкать к антибиотикам, если часто принимать их, опасны ли антибиотики из-за того, что они убивают иммунитет и можно ли покупать их в аптеке без рецепта врача. Также в тесте есть ответы на вопрос, можно ли выбирать антибиотик по совету провизора или фармацевта, и нужно ли принимать антибиотик сразу, когда появились первые симптомы острого респираторного заболевания.

"Почему важно знать о антибиотикорезистентности? По данным Всемирной организации здравоохранения антибиотикорезистентность входит в десятку крупнейших угроз для здоровья. Сейчас ежегодно в мире 700 тыс. человек умирает от болезней, вызванных бактериями устойчивыми к существующим антибиотикам. Если ничего не сделать как можно быстрее, эта цифра составит 10 млн смертей ежегодно уже в 2050 году. Это означает, что наши молодые ребята и маленькие внуки будут умирать от пневмоний, менингитов, болезней мочевыводящих путей и других бактериальных заболеваний так, как это было сотни лет назад", - указано в сообщении.

Сообщается, что это можно предотвратить, если:

- пить антибиотики только по назначению врача;

- принимать антибиотики именно столько времени, сколько назначил врач;

- не паниковать и не лечить COVID-19 антибиотиком.

Напомним, в Минздраве ближайшее время планируют ввести электронный рецепт на антибиотики.