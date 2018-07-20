В Україні перевірили стан авіаційної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Державіаслужба провела позапланові перевірки повітряних суден українських авіаперевізників, у тому числі тих, що здійснюють нерегулярні перевезення. Про це повідомив прес-центр Державної авіаційної служби України, передає УНН.
"Так, у період з 24 травня по 13 липня 2018 року Державна авіаційна служба України провела 28 позапланових перевірок повітряних суден українських авіакомпаній", - йдеться у повідомленні.
За результатами цих перевірок було виявлено 13 критичних недоліків, 43 суттєві недоліки та 39 незначних недоліків, які доведені до відома експлуатантів у встановленому порядку.
Як зазначається, експлуатанти вже усунули критичні недоліки та надали плани-графіки усунення суттєвих та незначних недоліків.
Такі процедури повністю відповідають європейським стандартам, зокрема програмі перевірок літаків на пероні SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через збій в системі авіаційних даних Бельгія закрила повітряний простір
При цьому необхідно зазначити, що такі перевірки проводилися раніше і будуть проводитися у подальшому відповідно до чинного законодавства.
Результати проведених інспекцій не можуть бути розголошені і використовуються Державною авіаційною службою України виключно для виконання своїх завдань, пов’язаних з поліпшенням безпеки польотів.
Нагадаємо, що наприкінці червня і початку липня неодноразово виникали затримки у авіарейсах між Україною і рядом міст Тунісу, Єгипту, Албанії, Туреччини. 20 липня український транспортний літак Ан-26 здійснив вимушену посадку у Єгипті.