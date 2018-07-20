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ЗМІ: український літак здійснив вимушену посадку на півночі Єгипту

ЗМІ: український літак здійснив вимушену посадку на півночі Єгипту

Київ • УНН

 • 12257 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Український літак здійснив в п’ятницю вимушену посадку на півночі Єгипту. Про це повідомила місцева газета Al Ahram, інформує УНН.

За її даними, український транспортний літак Ан-26 здійснив вимушену посадку приблизно в 50 км від аеропорту єгипетського міста Ель-Аламейн, розташованого на узбережжі Середземного моря. Причиною вимушеної посадки називається технічна несправність.

Відзначається, що ніхто з шести членів екіпажу не постраждав. Цю інформацію єгипетському телебаченню також підтвердив міністр цивільної авіації країни Юніс аль-Масрі.

За його словами, “ніхто з шести членів екіпажу не отримав жодних травм”. Міністр додав, що люди, які були на борту після приземлення були доставлені в госпіталь і пройшли обстеження. “Зі здоров’ям у них все в порядку”, — зазначив аль-Масрі.

Він також уточнив, що “вимушена посадка була здійснена українським вантажним літаком Ан-26 в 48 милях (трохи більше 50 км) від аеропорту міста Ель-Аламейна”, який розташований на півночі країни, на березі Середземного моря. Літак сів на сільськогосподарське поле. “Український борт прямував в Ель-Аламейн для дозаправки паливом, але через технічні неполадки приземлився на підльоті до міста”, — зазначив міністр цивільної авіації Єгипту.

Як повідомляв УНН, нещодавно у Києві через проблеми з двигуном після зльоту пасажирський літак був змушений здійснити аварійну посадку.

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