В Украине проверили состояние авиационной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Госавиаслужба провела внеплановые проверки воздушных судов украинских авиаперевозчиков, в том числе тех, которые осуществляют нерегулярные перевозки. Об этом сообщил пресс-центр Государственной авиационной службы Украины, передает УНН.
“Так, в период с 24 мая по 13 июля 2018 года Государственная авиационная служба Украины провела 28 внеплановых проверок воздушных судов украинских авиакомпаний”, — говорится в сообщении.
По результатам этих проверок было выявлено 13 критических недостатков, 43 существенных недостатка и 39 незначительных недостатка, которые доведены до ведома эксплуатантов в установленном порядке.
Как отмечается, эксплуатанты уже устранили критические недостатки и предоставили планы-графики устранения существенных и незначительных недостатков.
Такие процедуры полностью соответствуют европейским стандартам, в частности программе проверок самолетов на перроне SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft).
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При этом необходимо отметить, что такие проверки проводились ранее и будут проводиться в дальнейшем в соответствии с действующим законодательством.
Результаты проведенных инспекций не могут быть разглашены и используются Государственной авиационной службой Украины исключительно для выполнения своих задач, связанных с улучшением безопасности полетов.
Напомним, что в конце июня и начале июля неоднократно возникали задержки в авиарейсах между Украиной и рядом городов Туниса, Египта, Албании, Турции. 20 июля украинский транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в Египте.