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В Україні обліку “злодіїв в законі” не ведеться - Крищенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. З початку року з України було видворено 5 “злодіїв в законі”, загального обліку їх кількості у нас не ведеться, однак, за оперативними даними таких “злочинців” нині нараховуються від 20 до 30 осіб. Про це в інтерв’ю  УНН розповів керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.

В Україні обліку “злодіїв в законі” не ведеться - Крищенко

“Ми їх не становимо на облік. За оперативними даними, їх від 20 до 30 осіб. З початку року поліція Києва вже видворила 5. Скажу, що ми ініціюємо покарання за порушення заборони в’їзду в Україну. Якщо ми будемо давати за такі правопорушення 5-7 років позбавлення волі, то я думаю, що кількість бажаючих порушити закон зменшиться”, — зазначив він.

Нагадаємо, напередодні, в столичному ГУНП повідомили про затримання, а згодом і видворення з України “злодія в законі” “Тенго Пітерського”.

Це було його вже третє затримання на території України. Зокрема, у грудні 2016 року та квітні 2017 року його вже затримували поліцейські, а рішенням Державної міграційної служби “Тенго Гальського” було видворено з країни.

14 квітня в СБУ повідомили про затримання та видворення з України ще одного “злодія в законі” — “Іраклія Хуту”.

А у березні поточного року було затримано та видворено “злодія в законі” на прізвисько “Професор”. При цьому це було його вже друге затримання за останні півроку.

У лютому, за повідомленням ГУНП у м.Києві, в столиці було затримано та видворено “злодія в законі” — “Гегу Озургетського”. Однак, раніше, у червні 2016 року, він вже одного разу був затриманий українськими правоохоронцями.

У зв’язку із тим, що затримані в Україні “злодії в законі” не притягаються до відповідальності, а після депортації, як правило, повертаються на територію нашої держави, боротьбу правоохоронців із ними експерти називають “окозамилюванням”.

“Сьогодні, у зв’язку із тим, що наша правоохоронна система паралізована, в Україні спостерігається справжній розгул злочинності, не лише загальноукраїнський, але і міжнародний. І заяви про те, що правоохоронці навели порядок із „злодіями у законі“ — це популізм. Насправді, законників ловлять, а оскільки довести їх злочин не можливо — правоохоронці просто видворяють "злодіїв у законі" за межі України, і тішаться цим. Для того, щоб затримати та заарештувати — треба кропітка багатомісячна, а то і багаторічна система документування, яка давно знищена. А щоб напрацювати нову — треба час”, — прокоментував ситуацію експерт з питань реформування МВС Михайло Цимбалюк.

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