В Украине учет "воров в законе" не ведется - Крищенко

“Мы их не ставим на учет. По оперативным данным, их от 20 до 30 человек. С начала года полиция Киева уже выдворила 5. Скажу, что мы инициируем наказание за нарушение запрета въезда в Украину. Если мы будем давать за такие правонарушения 5-7 лет лишения свободы, то я думаю, что количество желающих нарушить закон уменьшится”, — отметил он.

Напомним, накануне, в столичном ГУНП сообщили о задержании, а затем и выдворении из Украины “вора в законе” “Тенго Питерского”.

Это было его уже третье задержание на территории Украины. В частности, в декабре 2016 года и апреле 2017 года его уже задерживали полицейские, а решением Государственной миграционной службы “Тенго Гальского” было выдворено из страны.

14 апреля в СБУ сообщили о задержании и выдворении из Украины еще одного “вора в законе” — “Ираклия Хуту”.

А в марте текущего года был задержан и выдворен “вор в законе” по прозвищу “Профессор”. Причем это было его уже второе задержание за последние полгода.

В феврале, по сообщению ГУНП в Киеве, в столице был задержан и выдворен “вор в законе” — “Гега Озургетский”. Однако, ранее, в июне 2016 года, он уже однажды был задержан украинскими правоохранителями.

В связи с тем, что задержанные в Украине “воры в законе” не привлекаются к ответственности, а после депортации, как правило, возвращаются на территорию нашего государства, борьбу правоохранителей с ними эксперты называют “очковтирательством”.

“Сегодня, в связи с тем, что наша правоохранительная система парализована, в Украине наблюдается настоящий разгул преступности, не только всеукраинской, но и международной. И заявления о том, что правоохранители навели порядок с "ворами в законе" — это популизм. На самом деле, законников ловят, а поскольку доказать их преступление невозможно — правоохранители просто выдворяют "воров в законе" за пределы Украины, и радуются этим. Для того, чтобы задержать и арестовать — нужна кропотливая многомесячная, а то и многолетняя система документирования, которая давно уничтожена. А чтобы наработать новую — нужно время”, - прокомментировал ситуацию эксперт по вопросам реформирования МВД Михаил Цимбалюк.