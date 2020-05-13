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В Україні не вистачає понад 33 тис. лікарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Станом на 1 січня цього року в Україні не вистачає понад 33 тисячі лікарів. Про це повідомив журналісту УНН голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Сергій Кубанський.

В Україні не вистачає понад 33 тис. лікарів

"За офіційними даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 1 січня 2020 року розрив між штатними посадами закладів охорони здоров’я та лікарями фізичними особами, якщо ми говоримо про лікарів системи МОЗ, тобто департаментів охорони здоров’я, які працюють в державних та комунальних закладах, склав 33 707 осіб", - розповів Кубанський.

Як повідомлялося, потрійну зарплату медикам, які боролись з COVID-19, а саме 21 тис. грн, виплатили лише у Полтавській області.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов привітав із Всесвітнім днем медичних сестер та братів, який відзначається 12 травня, і подякував медикам за турботу та відданість.

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