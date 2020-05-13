В Україні не вистачає понад 33 тис. лікарів

"За офіційними даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 1 січня 2020 року розрив між штатними посадами закладів охорони здоров’я та лікарями фізичними особами, якщо ми говоримо про лікарів системи МОЗ, тобто департаментів охорони здоров’я, які працюють в державних та комунальних закладах, склав 33 707 осіб", - розповів Кубанський.

Як повідомлялося, потрійну зарплату медикам, які боролись з COVID-19, а саме 21 тис. грн, виплатили лише у Полтавській області.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов привітав із Всесвітнім днем медичних сестер та братів, який відзначається 12 травня, і подякував медикам за турботу та відданість.