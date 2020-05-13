В Украине не хватает более 33 тыс. врачей

"По официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 января 2020 года разрыв между штатными должностями заведений здравоохранения и врачами физическими лицами, если мы говорим о врачах системы Минздрава, то есть департаментов здравоохранения, работающих в государственных и коммунальных заведениях, составил 33 707 человек", - рассказал Кубанский.

Как сообщалось, тройную зарплату медикам, которые боролись с COVID-19, а именно 21 тыс. грн, выплатили только в Полтавской области.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов поздравил с Всемирным днем медицинских сестер и братьев, который отмечается 12 мая, и поблагодарил медиков за заботу и преданность.