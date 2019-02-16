В Україні не вистачає понад 25 тисяч медсестер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. За даними 2018 року в Україні не вистачає понад 25 тисяч медсестер. Про це повідомив журналісту УНН голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Сергій Кубанський.
"За даними 1 січня 2018 року в Україні не вистачає 25 661 медсестри. Це дефіцит штатних посад у закладах охорони здоров’я, і по закладах, які безпосередньо підпорядковуються Міністерства охорони здоров’я, лабораторним центрам та ВНЗ", - розповів Кубанський.
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Нагадаємо, група військових хірургів та анестезіологів з України прибули до Чеської Республіки на навчання.
Крім того, у Польщі віце-спікера Сейму звинуватили в ксенофобії щодо українських медсестер.
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