Нацполіція: за фактом затримання медсестри Нацгвардії у Донецьку проводиться перевірка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У ЗМІ поширюється інформація про затримання у окупованому Донецьку медичної сестри військової частини 3057. Обставини події з’ясовуються. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.
“До органів Нацполіції в Донецькій області від рідних жінки ніяких заяв та повідомлень на надходило”, — йдеться у повідомленні.
Даний факт внесений до журналу Єдиного обліку чергової частини ГУНП в Донецькій області. Проводиться перевірка.
Як повідомили у прес-службі Нацгвардії, в окупованому Донецьку “поліцією” так званої “ДНР” була затримана медична сестра однієї з військових частин Національної гвардії України.
Згодом Національна гвардія України передала інформацію про затриману в Донецьку медсестру центру зі звільнення заручників, що функціонує при Службі безпеки України.