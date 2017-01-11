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Нацполіція: за фактом затримання медсестри Нацгвардії у Донецьку проводиться перевірка

Нацполіція: за фактом затримання медсестри Нацгвардії у Донецьку проводиться перевірка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У ЗМІ поширюється інформація про затримання у окупованому Донецьку медичної сестри військової частини 3057. Обставини події з’ясовуються. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

“До органів Нацполіції в Донецькій області від рідних жінки ніяких заяв та повідомлень на надходило”, — йдеться у повідомленні.

Даний факт внесений до журналу Єдиного обліку чергової частини ГУНП в Донецькій області. Проводиться перевірка.

Як повідомили у прес-службі Нацгвардії, в окупованому Донецьку “поліцією” так званої “ДНР” була затримана медична сестра однієї з військових частин Національної гвардії України.

Згодом Національна гвардія України передала інформацію про затриману в Донецьку медсестру центру зі звільнення заручників, що функціонує при Службі безпеки України.

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