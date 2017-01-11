Нацполиция: по факту задержания медсестры Нацгвардии в Донецке проводится проверка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В СМИ распространяется информация о задержании в оккупированном Донецке медицинской сестры воинской части 3057. Обстоятельства происшествия выясняются. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.
"В органы Нацполиции в Донецкой области от родных женщины никаких заявлений и сообщений на поступало", - говорится в сообщении.
Данный факт внесен в журнал Единого учета дежурной части ГУНП в Донецкой области. Проводится проверка.
Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, в оккупированном Донецке "полицией" так называемой "ДНР" была задержана медицинская сестра одной из воинских частей Национальной гвардии Украины .
Впоследствии Национальная гвардия Украины передала информацию о задержанной в Донецке медсестре центра по освобождению заложников , что функционирует при Службе безопасности Украины.