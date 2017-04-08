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На Запоріжжі медсестру швидкої побив п’яний пацієнт

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. Минулої ночі, близько опів на третю, п’яний 19-річний молодик побив 50-річну медсестру “швидкої”, яка приїхала його рятувати. Про це кореспонденту УНН повідомила старший фельдшер Василівського відділення швидкої медичної допомоги Наталія Матяш.

Інцидент стався у селі Верхня Криниця Василівського району Запорізької області. О 2:10 у диспетчерську “103” надійшло повідомлення про те, що юнаку в кафе стало погано.

“Про алкогольний стан юнака або про бійку диспетчеру швидкої не повідомили. Відповідно, бригада швидкої вирушила на виклик самостійно, не повідомляючи поліцію”, — розповіла Н.Матяш.

Прибувші на місце медики, побачили лежачого непритомного хлопця. Вони доставили його до карети швидкої допомоги. У хлопця були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак, хлопець швидко отямився і вдарив у скроню молодшу медсестру виїзної бригади. Жінка при цьому вдарилася головою. Потім п’яний почав бити ногами медсестру. Заспокоювати хлопця довелося фельдшеру та водію. Пізніше медики викликали поліцію.

50-річна медсестра зняла побої і була опитана поліцією. Однак, пізніше їй стало погано і її госпіталізували в неврологічне відділення Василівської ЦРЛ.

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