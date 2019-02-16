В Украине не хватает более 25 тыс. медсестер
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. По данным 2018 года в Украине не хватает более 25 000 медсестер. Об этом сообщил журналисту УНН председатель совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.
"По данным 1 января 2018 в Украине не хватает 25 661 медсестры. Это дефицит штатных должностей в учреждениях здравоохранения, и по заведениям, которые непосредственно подчиняются Министерству здравоохранения, лабораторным центрам и вузом", - рассказал Кубанский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье медсестру скорой побил пьяный пациент
Напомним, группа военных хирургов и анестезиологов из Украины прибыли в Чешскую Республику на учебу.
Кроме того, в Польше вице-спикера Сейма обвинили в ксенофобии по отношению к украинским медсестерам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацполиция: по факту задержания медсестры Нацгвардии в Донецке проводится проверка