В Украине не хватает более 25 тыс. медсестер

"По данным 1 января 2018 в Украине не хватает 25 661 медсестры. Это дефицит штатных должностей в учреждениях здравоохранения, и по заведениям, которые непосредственно подчиняются Министерству здравоохранения, лабораторным центрам и вузом", - рассказал Кубанский.



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Напомним, группа военных хирургов и анестезиологов из Украины прибыли в Чешскую Республику на учебу.



Кроме того, в Польше вице-спикера Сейма обвинили в ксенофобии по отношению к украинским медсестерам.



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