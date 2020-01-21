В Україні на завтра оголосили штормове попередження

"22 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності жовтий)", - повідомили синоптики.

Окрім того, по Києву та по Київській області також оголосили попередження про те, що 22 січня будуть пориви вітру 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:



усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;



якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;



у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;



уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.



Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду на 22 січня.