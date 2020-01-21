В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Украине на среду, 22 января, объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"22 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый)", - сообщили синоптики.
Кроме того, по Киеву и по Киевской области также огласили предупреждение о том, что 22 января будут порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
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- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
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- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
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- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
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- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Напомним, синоптики рассказали о погоде на 22 января.