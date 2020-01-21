В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

"22 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый)", - сообщили синоптики.

Кроме того, по Киеву и по Киевской области также огласили предупреждение о том, что 22 января будут порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:



все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;



если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;



в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;



избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Напомним, синоптики рассказали о погоде на 22 января.