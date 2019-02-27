В Україні на рік продовжили ліквідацію одного з банків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалила рішення про продовження строків ліквідації ПАТ "Міський комерційний банк" з 20 березня 2019 року до 19 березня 2020 року включно. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Фонду.
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Для реалізації вказаного рішення виконавча дирекція також продовжила повноваження ліквідатора вказаного банку на такий же термін.
Раніше УНН повідомляв, що цього року Фонд гарантування вкладів хоче ліквідувати 40 банків.